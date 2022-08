L’ultimo brindisi del ristorante “Mr Mex” di piazza Baracca. “Grazie per l’affetto di questi 25 anni”

“Grazie ancora a tutti per l’affetto che ci avete regalato in questi anni”. Con queste parole i titolari del ristorante Mr Mex salutano i loro clienti, dicendo “addio” allo storico locale di piazza Baracca, durato ben 25 anni. Sabato sera, 6 agosto, è stato infatti l’ultimo giorno di lavoro per il ristorante di cibo messicano, gestito da Fabio Fina e Consuelo Marzola, coppia sul lavoro e nella vita. Un posto amatissimo dai ravennati e non solo. Per riuscire a mangiare pietanze tipiche della cucina messicana, infatti, era necessario prenotare con settimane, a volte anche mesi, di anticipo. Ieri pomeriggio, 7 agosto, i titolari hanno organizzato un ultimo momento insieme ai loro affezionatissimi clienti per un brindisi e hanno donato loro bicchieri da margarita, quadri e altri “oggetti” storici del locale.

“Vi ringraziamo per i fantastici margarita, l’ottimo cibo, per avermi accolta quando ancora non mi conoscevate, per l’amicizia che è nata e per tutto l’affetto che avete più volte dimostrato alla mia famiglia. Vi vogliamo bene. E ora possiamo andare a mangiare insieme!” uno dei tantissimi commenti di affetto pubblicati da una cliente sulla pagina Facebook del locale.

“Undici lunghi, dolci, divertenti, impegnativi, anni passati con tutti voi. Non possiamo scrivere tutti i vostri nomi, per fortuna siete tantissimi, ma ognuno di voi è nel nostro cuore. Grazie per il tempo che ci avete dedicato, per le parole che avete scambiato con noi, per l’immenso affetto che ci avete dimostrato. Arrivederci” concludono Fabio Fina e Consuelo Marzola. Un arrivederci, quindi, perché l’idea della coppia, che per necessità dovrà trasferirsi a Cervia, è quella di aprire una nuova attività, come più volte detto “non tanto lontano nel tempo”.

Alcuni video dell’ultima serata al Mr Mex: https://fb.watch/eMywaXz19V/; https://fb.watch/eMyy0FN1NQ/.