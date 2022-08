Si avvicina la 23esima edizione della Sagra del Buongustaio, in programma nel campo sportivo parrocchiale di Reda di Faenza da mercoledì 17 a martedì 23 agosto. La Sagra proporrà, come sempre, la buona cucina romagnola: nello stand gastronomico ogni sera, dalle 19, si potranno gustare ottimi primi fatti a mano (quest’anno torneranno anche i cappelletti), grigliate di carne e freschi piatti estivi. Domenica 21 apertura anche a pranzo. Inoltre, ogni sera all’interno della Sagra ci si potrà svagare al piano bar, alla pesca gigante o passeggiando per il grande mercatino di eccellenze artigiane.

All’Arena Spettacoli è in programma un cartellone di tutto rilievo. Si partirà mercoledì 17 agosto con la selezione regionale di Miss Italia. Giovedì 18 dalle 21.30 lo spettacolo “Giacobazzi & Friends”, con il noto comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi assieme a Duilio Pizzocchi, Awed ed Alessandro Politi. La prevendita su Vivaticket sta procedendo bene: molti biglietti sono già stati venduti. Si proseguirà venerdì 19 con la musica della cover band bolognese Anthera. Sabato 20 altra grande serata di musica con “Non siamo mica gli Americani”, cover band di Vasco Rossi. Domenica 21 si balla con la musica anni Settanta ed Ottanta dei JBees. Lunedì 22 spettacolo con “Daniele si nasce”, sosia di Renato Zero e vincitore di “Tali e Quali Show” su Rai 1. Martedì 23 gran finale, come da tradizione, con i Moka Club.

Per info e aggiornamenti: www.sagradelbuongustaio.net