Fine dei lavori, la ciclopista del Parco Piani e Parco Ferrucci apre al pubblico

Nella mattinata odierna, 9 agosto, gli operai e tecnici del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, dopo aver eliminato le recinzioni di cantiere, hanno aperto al pubblico la pista ciclopedonale all’interno del Parco Piani e Parco Ferrucci. L’intervento, consegnato alla città entro i tempi previsti, si sviluppa per una lunghezza di circa un chilometro, contando i percorsi ciclopedonali, per una larghezza, in quasi tutti i tratti, di 2 metri e mezzo. Lungo la pista, il cui fondo è in ‘calcestre’, è stata inoltre implementata l’illuminazione ad alta efficienza e a basso consumo energetico.

“L’amministrazione comunale è molto soddisfatta per l’intervento appena concluso che si pone all’interno di una strategia più ampia per implementare i percorsi casa-scuola e più in generale quelli a tutela degli utenti deboli della strada” affermano dal Comune.