Sparita da 3 settimane. Ad Alfonsine proseguono le ricerche di Ilona, la 16enne scomparsa dal 21 luglio

Proseguono senza sosta le ricerche di Ilona Bogus, la 16enne scomparsa dalla sua abitazione ad Alfonsine, la sera del 21 luglio scorso, dopo un litigio con la madre. Da quel momento la giovane non ha più dato notizie e a nulla sono serviti gli appelli di familiari e amici. La mamma Ludmila ha affisso tantissimi volantini, in giro per tutta Alfonsine, nella speranza che siano d’aiuto al ritrovamento della figlia.

Anche ieri e nei giorni scorsi sono proseguite le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Ravenna che hanno coinvolto decine di persone tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale della Bassa Romagna, Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile con unità cinofile.

Si lavora a 360° gradi, nessuna pista è esclusa. L’area passata al setaccio è quella di Alfonsine, partendo da dove la ragazze venne vista l’ultima volta. Le ricerche sono state effettuate anche lungo la sp 105 Destra Serio, fino ai capannoni dell’ex centro operativo di Iter, compreso lo stagno della Fornace Violani. Ricerche che al momento non hanno dato alcun risultato. Ma nessuna ipotesi è scartata, tanto che partecipa anche il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ravenna.

Riccardo Graziani, Sindaco di Alfonsine, fa il punto della situazione dopo le ultime ricerche nel territorio comunale: “Il primo importante dispiegamento di forze con Carabinieri e Vigili del Fuoco per cercare Ilona s’è svolto nei pressi del Bar Dollaro il 4 agosto. Sin da subito ho notato un grande impegno da parte di tutte le forze dell’ordine coinvolte nelle ricerche della ragazza. Un impegno che è stato evidenziato anche dalla mamma di Ilona, la quale ha constatato il dispiegamento di tutti i mezzi possibili per ritrovare sua figlia”.

“Anche l’amministrazione comunale ha sempre supportato la famiglia di Ilona e la Polizia Locale è intervenuta quando richiesto per supportare l’attività delle Forze dell’Ordine – prosegue il primo cittadino -. La Polizia locale è giunta sul campo anche durante le ricerche, regolando il traffico e consentendo il passaggio dei mezzi nelle aree occupate dall’attività investigativa. Infine, ci tengo a sottolineare l’importante intervento della Polizia della Bassa Romagna che, attraverso la Prefettura, è stata convocata a supporto dei Carabinieri e Polizia”.

“Tuttora sono in corso le indagini e gli aspetti più tecnici non sono di competenza dell’amministrazione comunale. Quest’ultima, in casi come quello della sparizione di una persona, non può far altro che collaborare con le Forze dell’Ordine e la Prefettura per fornire supporto strumentale – conclude – . La comunità di Alfonsine s’è stretta attorno alla famiglia di Ilona e vedo grande partecipazione emotiva da parte dei cittadini nelle ricerche della ragazza”.