A Faenza si scaldano le griglie in attesa della Sagra della Romagna e dell’Abruzzo

Dal 26 al 28 agosto torna a Faenza la Sagra della Romagna e dell’Abruzzo, un vero e proprio gemellaggio enogastronomico tra i due territori. Organizzata dal Centro Sociale Casa Mita la manifestazione, giunta quest’anno alla 9^ edizione, punta sulla prelibatezza gastronomica delle due regioni con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso i prodotti d’eccellenza. E non solo: anche lo spirito di accoglienza che contraddistingue Romagna e Abruzzo concorre ad esaltarne i valori della tradizione.

Sarà presente uno stand gastronomico a prezzi popolari con specialità romagnole e abruzzesi che delizieranno i palati di tutti i partecipanti. Prodotti e vini tipici delle due regioni, pasta al mattarello, patatine fritte, liquori tipici e la specialità della festa, arrosticini abruzzesi cotti alla brace. Inoltre sarà possibile gustare e acquistare prodotti come formaggi, salumi e Vini Tipici delle due Regioni grazie allo stand con vendita di prodotti gastronomici caratteristici abruzzesi. La cucina anche quest’anno ha dedicato un piatto veg per chi segue uno stile di vita alternativo.

Inoltre il Parco Pubblico Mita sarà animato da spettacoli musicali dal vivo, animazione e gonfiabili giganti per bambini, intrattenimenti per famiglie e giovani, concerti, eventi dedicati agli animali e il mercatino. E inoltre ‘la via delle Arti’: mostra-esposizione di pittori, acquerellisti, scultori, mosaicisti, hobbisti, e artigiani e la Mostra di Bonsai, novità di quest’anno. E diverse iniziative con associazioni a scopo di beneficenza.

La festa si svolge nella splendida cornice verde, fresca e accogliente Parco Mita, con due stand gastronomici, uno all’aperto sotto le stelle e l’altro al coperto. Info: https://www.facebook.com/sagradellaromagnaedellabruzzo