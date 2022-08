A Ferragosto sole, un po’ di nuvole e qualche temporale in serata. Temperatura massima dai 28 ai 32 gradi

Le previsioni meteo di Arpae Emilia-Romagna per la provincia di Ravenna per la giornata di domani Ferragosto dicono che il cielo sarà prevalentemente soleggiato in mattinata sulla costa e in pianura, con qualche nuvola in più in collina. Nel pomeriggio ovunque aumento della nuvolosità. In serata sono previsti temporali, in particolare in collina.

Le temperature massime vanno da un massimo di 28 gradi in collina ad un massimo di 32 gradi in pianura. Mare da poco mosso a leggermente mosso durante la giornata. Vento da 39-40 km/h in pianura e sulla costa a 50 km/h sui rilievi.