Giornata calda, anche se il sole risulterà prevalentemente velato da nubi alte, quella di oggi domenica 14 agosto.

Il sito meteo di Arpae Emilia Romagna, prevede velature sulla costa fino a sera. In pianura e sul capoluogo il sole farà capolino in mattinata, per poi nascondersi dietro qualche nube nel pomeriggio. Anche in serata il meteo è previsto sereno o poco nuvoloso.

Sui rilievi, cielo velato per nubi alte tutto il giorno.

Il mare è previsto poco mosso in mattinata, con tendenza all’aumento del moto ondoso nel pomeriggio e mosso in serata.

Le temperature varieranno tra i 29° della costa ai 31 dei rilievi e della pianura.

Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 20:17.