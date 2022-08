Perseguita e aggredisce la ex compagna: in manette 32enne a Faenza

È stato arrestato in flagranza di reato, nella notte tra venerdì e sabato scorso, un 32enne di origini nordafricane che ha aggredito la ex compagna, dopo mesi di pedinamenti e aggressioni, seguiti alla fine della relazione. La notizia è riportata dal Corriere Romagna edizione Ravenna.

L’ultimo episodio della travagliata storia si è compiuto in un palazzo di case Acer a Faenza, dove la donna abita. Il 32enne si è presentato sotto casa, cominciando a bussare insistentemente al portone dello stabile, con lo scopo di farsi aprire dalla ex che, spaventata di vedersi togliere l’alloggio popolare per il disagio arrecato ai vicini, ha deciso di aprirgli. Una volta dentro è scattata però l’ennesima aggressione, finita con l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dell’uomo, attualmente detenuto nel carcere di Modena, in attesa della convalida.