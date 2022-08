Cotignola, furgone esce di strada e finisce contro una casa: grave il conducente

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi 18 agosto a Cotignola. Intorno alle ore 13.15 un furgone guidato da un 30enne procedeva da Barbiano in direzione Lugo quando all’altezza del civico 11 di via Corriera, a causa dell’asfalto bagnato ha perso il controllo del veicolo uscendo alla sua destra dalla carreggiata, sfondando recinzione e muretto della casa del suddetto civico, sbattendo poi contro l’abitazione e rientrando nuovamente sulla sede stradale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica che hanno trasportato il 30enne a Cesena, all’ospedale Bufalini. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e accertarsi di eventuali perdite di gas o acqua a causa del danneggiamento delle tubazioni nell’urto del mezzo contro l’abitazione. La Polizia municipale della Bassa Romagna è intervenuta per i rilievi.