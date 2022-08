Lughese perde il portafogli con 600 euro a Fano: un altro villeggiante lo trova e lo consegna alla polizia locale

Il senso civico esiste ancora. Una riprova da Fano. Protagonisti due turisti che stanno trascorrendo le loro vacanze a Torrette di Fano. Uno dei due ha infatti perso il portafogli con dentro ben 600 euro. L’altro, però, lo ha trovato e restituito.

A farlo sapere è stata la polizia locale di Fano, che nella notte ha ricevuto il portafogli dalle mani di un villeggiante di Tuoro sul Trasimeno, nel perugino. Lo ha trovato a Torrette non lontano da Villa Orchidea, poi lo ha affidato agli agenti, che giovedì mattina hanno rintracciato e contattato il proprietario: un turista di Lugo (nella foto), che non aveva neppure fatto in tempo ad accorgersi di aver perso il portafogli con dentro i soldi. I due sono poi stati messi in contatto.

La notizia è riportata dal giornale online VivereFano.com