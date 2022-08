Il maltempo di questa mattina 18 agosto ha fatto qualche danno anche a Ravenna. In particolare agli alberi, che in diversi casi hanno visto cedere i rami sotto le raffiche di vento e il peso della pioggia. In via Istria un grosso ramo di cipresso si è abbattuto su un’auto, danneggiandola seriamente. Sulla statale Adriatica, nel tratto ravennate, un albero è finito sulla carreggiata e ha colpito un furgone, danneggiandolo.

Foto 3 di 4