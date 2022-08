Drag Queen Show al Ghochilandia di Marina di Ravenna per una serata dedicata all’orgoglio della comunità LGBTQI+

Sono coloratissime, truccate in maniera vistosa, con parrucche volutamente esagerate. Parliamo delle Drag Queen e dei loro spettacoli, una forma artistica che esprime libertà e si discosta dalle costrizioni socioculturali che definiscono i ruoli di genere. Venerdì 19 agosto il Ghochilandia, ristorante venezuelano a Marina di Ravenna, in collaborazione con L’Extavaganza Staff, promuove una serata dedicata all’orgoglio della comunità LGBTQI+ rivendicando il diritto di poter esprimere liberamente la propria sessualità, ma anche tutelare le minoranze in generale.

Il Drag Queen Show avrà luogo a Marina di Ravenna in Viale delle Nazioni, 12B a partire dalle 20:00 con possibilità di cenare a cui seguirà la possibilità di ingresso con consumazione salvo disponibilità di posti. Sul palco del Ristorante Ghochilandia, si esibiranno Nausica Vamp un misto tra Valeria Marini e Francesca Cirpiani Madrina del Pride Abruzzo e Vincitrice del beauty queen 2019. E la Bomba Latina Ludimylla Stricher vincitrice del concorso Beauty Queen Emilia Romagna 2022. Le Drag Queen saranno accompagnate dalla Musica di DJ Thomas, dj giovanissimo conosciuto nelle serate targate Controsenso e Marinabay.

Lo show è organizzato dall’Extravaganza uno staff friendly, molto attivo nel territorio Ravennate-Forlivese, tramite la promozione di cene-spettacolo Drag Queen e spettacoli in Discoteca. Lo Staff nasce con l’obiettivo di far leva sul divertimento e la socializzazione per coinvolgere le persone nell’impegno politico per la conquista dei diritti della comunità LGBTQI+ e per la lotta ed il contrasto verso ogni forma di discriminazione.