Nella notte tra giovedì e venerdì, come si sa, su tutta la Romagna si è abbattuta un’intensa precipitazione, che nelle aree più a sud, del riminese (e nel nord delle Marche, in provincia di Pesaro-Urbino) si è sostanziata nella caduta di chicchi di grandine talvolta grandi quanto una mano. Una peculiarità di queste formazioni, la loro forma a “stella”, con lobi sporgenti, al posto della classica forma tondeggiante, ha suscitato la perplessità e la curiosità di alcuni utenti di internet e dei social, che si sono espressi in spiegazioni “misteriose” e “parascientifiche” sull’origine di queste formazioni.

Per chi volesse invece approfondire le reali cause delle stravaganti forme dei chicchi di grandine, riportiamo qui un intervento chiarificatore che il meteorologo Pierluigi Randi, ha fornito sul proprio profilo facebook.

“Il processo di formazione della grandine è complesso, ma oramai ben compreso, ed è già stato affrontato in varie occasioni. Limitiamoci ai lobi e alle punte che sembrano così “misteriosi”. Partiamo da un chicco già formato, ma ancora piccolino, dentro la nube temporalesca con i suoi processi iniziali di crescita secca e crescita bagnata – spiega Randi -.

Updrafts (correnti ascensionali appartenenti ai sistemi temporaleschi) particolarmente forti, duraturi ed estesi, conducono facilmente alla formazione di grandine grossa con lobi e punte, poiché possono contenere una grande quantità di acqua sopraffusa (liquida in ambiente a temperatura negativa) sotto forma di goccioline, e ciò accade di preferenza quando le gocce sopraffuse sono piuttosto grosse e sparate verso l’alto da fortissime correnti ascendenti (tipiche di temporali severi)”.

“Siccome il chicco cresce per cattura e/o collisione di acqua sopraffusa, vengono “sequestrate” molte di queste goccioline grosse, per cui sulla superficie del chicco cominciano a crescere più lobi distribuiti su tutta la sua superficie – aggiunge -. Tra lobo e lobo si possono così formare delle “valli” vuote che conferiscono al chicco un aspetto simile a quello di una mora. Le gocce sopraffuse, a causa dell’elevata velocità di ascesa, non fanno in tempo a unirsi per formare gocce più grosse mediante coalescenza, ma soprattutto non riescono a distribuirsi uniformemente sulla superficie del chicco prima che ne giungano delle nuove. Esse, quindi, si sovrappongono in tempi brevissimi tra loro solidificando sul chicco in maniera rapida, caotica e irregolare: tali irregolarità costituiranno i futuri lobi. Se la nube è particolarmente ricca di grosse gocce sopraffuse, con violente correnti ascensionali e alta efficienza di accrescimento (o accrezione), favorito se c’è una grande mole di acqua sopraffusa tra le isoterme 0 e -12°C, ecco che il processo di accrescimento continua fino a che la corrente ascendente non sopporta più il peso dei chicchi (più essa è intensa e più i chicchi rimangono nella zona nevralgica)”.

“Riassumendo: quei lobi e quelle punte non hanno nulla di misterioso: semplicemente quando le collisioni tra ghiaccio e acqua sopraffusa sono “frenetiche” e ad altissima velocità, la gocce non hanno il tempo materiale per distribuirsi uniformemente sulla superficie del chicco, che nel frattempo si riscalda leggermente poiché interviene il calore latente di solidificazione (crescita bagnata), e così si formano gobbe, lobi e punte – conclude il meteorologo -. Tanta acqua sopraffusa la mettiamo insieme se nei bassi strati è presente aria particolarmente calda e altrettanto umida da far salire verso l’alto. E ieri ne avevamo a iosa. Ancora peggio nel caso di un temporale a supercella: la corrente mesociclonica curva la traiettoria del chicco in modo tale da tenerlo più a lungo all’interno dell’updraft e in particolare nella zona nevralgica di accrescimento. I veri misteri sono altri”.