L’Edera Boxing Gym Ravenna riapre le porte della palestra il 22 agosto

Lunedi 22 agosto l’Edera Boxing Gym Ravenna guidata dal maestro e titolare della palestra Dinaro Gesualdo riapre le porte dopo la piccola chiusura estiva. In questo primo semestre l’Edera Boxing Gym Ravenna è andata fortissimo portando a casa 3 medaglie d’oro, una per la Campionessa d’Italia, 3 argento e 2 bronzo, un successo per la nostra città.

Il maestro Dinaro Gesualdo aggiunge: “La boxe è uno stile di vita che migliora il nostro stato mentalmente e fisico, sono anni che il pugilato toglie dalla strada tanti ragazzi e ad altri dà la possibilità di crescere e aumentare la loro autostima, evitando spiacevoli episodi tipo l’essere vittime di bullismo”.

Ad oggi la palestra conta più di 130 iscritti tra adulti e bambini, maschi e femmine, i corsi sono aperti a tutte le età a partire dai 6 anni. La palestra si trova al Pala Costa a Ravenna in Piazza Caduti Sul Lavoro 13.