Sabato sera consapevole: la Polizia locale della Bassa Romagna invita i giovani per una serata a partecipare ai loro servizi

“Hai un’età compresa fra i 18 e i 20 anni? Ti proponiamo un sabato sera alternativo! Il 27 agosto vieni in servizio con noi”. È questo il messaggio veicolato da un post su facebook nella pagina social della Polizia Locale della Bassa Rommagna, che per una notte invita i giovani, la candidatura è naturalmente aperta ad entrambi i sessi, a salire sulle auto di pattuglia nel territorio di competenza degli agenti, per vivere un’esperienza fuori dall’ordinario e capire da vicino cosa significa essere a disposizione dei cittadini per tutelarne serenità e sicurezza.

A disposizione ci sono 3 posti e la candidatura va inviata tramite messaggio su Messenger della Polizia Locale.