Strappa Rolex a turista e fugge: passanti lo bloccano e gli legano mani e piedi con lacci per le scarpe

Stava osservando i passanti, in via delle Paratoie a Cervia, fino a quando non ha adocchiato un Rolex al polso di un turista tedesco del valore di quasi 37mila euro. Con un movimento veloce, un 29enne di origini napoletane, Ciro Pugliese, si è impossessato dell’orologio nonostante la resistenza del proprietario, che ha cercato, invano, di fermare il suo rapinatore. Pugliese preso il Rolex, ha tentato la fuga inseguito dal turista tedesco, che intanto urlando ha richiamato l’attenzione degli altri passanti e turisti. Così più persone si sono messe all’inseguimento del 29enne, riuscendolo a bloccarlo un centinaio di metri dopo, per poi bloccarlo legandogli mani e piedi con lacci da scarpe. La notizia è riportata dal Corriere Romagna e Il Resto del Carlino, oggi, domenica 21 agosto.

Agenti della volante della Polizia di Pinarella, che stavano transitando proprio in quel momento all’altezza del cavalcavia che collega Cervia con Milano Marittima, si sono trovati davanti, nel pomeriggio di venerdì 19 agosto, l’uomo immobilizzato per terra. Ciro Pugliese è stato così arrestato per rapina e lesioni aggravate. Ieri mattina, sabato 20 agosto, il 29enne napoletano è apparso davanti al tribunale di Ravenna per il rito direttissimo. Durante l’udienza, Pugliese ha raccontato di essere arrivato in treno da Napoli venerdì mattina in cerca di qualcosa da rubare, sottolineando di non avere un lavoro da alcuni mesi.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha richiesto la custodia cautelare in carcere, per la natura professionale dell’attività illecita del ragazzo, la gravità dei fatti (il turista tedesco ha riportato anche alcune escoriazioni al polso), nonché i precedenti specifici dell’uomo. L’avvocato difensore ha chiesto i termini a difesa in attesa dell’udienza del processo fissata per il 15 dicembre.