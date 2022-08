Asili nido: il Comune di Ravenna ne costruisce due nuovi con i fondi del PNRR: 127 posti in più a partire dall’anno scolastico 2025-26

A Ravenna nasceranno due nuovi asili comunali, finanziati con i fondi del PNRR, per un totale di circa 120 posti nido in più, che dovrebbero bastare a coprire le richieste inevase: tutti gli anni un centinaio di bimbi e le relative famiglie, restano infatti nelle liste d’attesa comunali e non accedono al servizio. Con questi due interventi il Comune punta ad azzerarle o quasi. L’inizio dei lavori è previsto per l’estate del 2023 e la consegna per il 2025.

Le due nuove strutture sorgeranno in via Canalazzo, dove attualmente si trova la scuola per l’infanzia statale Buon Pastore, per un importo a bando di 1.850.000 euro e in via Luigi Fontana, vicino al Polo Lama Sud, per un totale di 2.146.000 euro finanziati.

Un terzo intervento era stato candidato per il bando ma non è risultato al momento finanziabile: si tratta della demolizione e ricostruzione del Nido Pavirani, dove si sarebbero ricavate due sezioni per lattanti, una per divezzi e una per semi-divezzi. Questo progetto prevedeva un ammontare di finanziamenti richiesti pari a 2.160.000 euro.

L’intervento in via Canalazzo

Si tratta di una nuova costruzione, realizzata a partire dall’abbattimento della struttura precedente. Attualmente in quell’area ci sono due sezioni di scuola per l’infanzia statale, parte del comprensivo Damiano, che potrebbero venire abolite – considerato che i bambini nella fascia 3-6 sono in calo – o per le quali il Comune si impegnerà a trovare nuova sede.

Sorgerà invece un nuovo nido con una sezione per i lattanti da 12 posti, una per i divezzi e una per i semi-divezzi, ognuna da 21 posti bimbo, per un totale di 54 posti nido.

L’intervento di via Fontana

Anche qui si tratta di una nuova costruzione, da erigersi sul terreno di proprietà comunale, attualmente non utilizzato. Nonostante lì vicino sorga già il Polo Lama Sud, si tratta di un’area della città sulla quale gravano molte richieste delle famiglie. Tra l’altro, i dipendenti Ausl che lavorano all’ospedale avevano in passato fatto richiesta di un nido aziendale, progetto che però non è mai andato in porto e ora potrebbe trovare parziale soddisfazione alle loro esigenze con questa costruzione, abbastanza vicina all’ospedale. Anche in questo caso le tempistiche sono le stesse: inizio lavori nel 2023 e fine nel 2025, per essere pronti a partire con l’anno scolastico ‘25/’26.

Sono previste due sezioni lattanti, una da 10 e una 13 posti, oltre a due per i più grandicelli: una divezzi da 25 e una semi-divezzi, sempre da 25. Per un totale di 73 nuovi posti nido.

“Con questi interventi puntiamo ad accrescere soprattutto i posti per i lattanti – spiega l’assessora alle politiche per l’infanzia, Livia Molducci -, che a Ravenna scarseggiano. Attualmente c’è una sezione per quella fascia d’età in ogni asilo comunale, dunque sono una decina, mentre in quelli privati o privati convenzionati, anche FISM, non ce ne sono quasi. Ogni sezione poi, non può ospitare più di 10-12 bambini e quindi i posti disponibili non sono sufficienti”.

Nessun intervento è invece previsto sulle scuole per l’infanzia: “I bandi del PNRR prevedono l’ampliamento dei posti esistenti e questo tipo di intervento a Ravenna non serve – precisa Molducci -. I posti che abbiamo sono sufficienti, avremmo piuttosto bisogno di fondi per ristrutturare e rimodernare le strutture che abbiamo. Ma il PNRR non lo prevede, finanzia solo nuove costruzioni. È la lamentela che hanno posto i sindaci in sede di ANCI, senza risultati. Per provare ad ovviare a questo limite, nel caso del nido Pavirani ad esempio, abbiamo provato ad inserire un piccolo ampliamento, che prevedesse però l’abbattimento e la ricostruzione del tutto, ma non ci è stato finanziato”.