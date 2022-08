Esposto contro raduno per Ettore Muti. Consulta Antifascista Ravenna: “Abuso del diritto a manifestare”

Ieri mattina, 21 agosto, si è tenuto a Ravenna il consueto raduno dell’Anai – Associazione nazionale arditi d’Italia per la commemorazione del gerarca fascista Ettore Muti. Anche quest’anno, quindi, le proteste sollevate da Anpi Ravenna, dallo stesso sindaco Michele de Pascale e dalla Consulta antifascista non sono servite a impedirne le celebrazioni. Ora la Consulta Antifascista annuncia il suo esposto per “abuso del diritto a manifestare”.



Il raduno di ieri al cimitero di Ravenna

“Nonostante il dettato costituzionale, le leggi ad hoc”Scelba” “Mancino”,”Reale”, più sentenze articolate delle Corti costituzionale e di cassazione, il regolamento del Comune di Ravenna da noi ripetutamente riportati, a Ravenna (e in Italia), si lascia ancora uno spazio pubblico al padroneggiante vetero-neo-fascismo del quale non ha alcun diritto. La Corte costituzionale insegna a tutti ex art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed ex 12a disposizione finale della Costituzione che la libertà d’espressione è limitabile per finalità democratiche, cioè quando l’azione si risolve in abuso di un diritto a scapito di altri diritti” spiegano Carlo Boldrini e Andrea Maestri della Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna.



I protestanti al raduno per Ettore Muti

“La faziosa propagandistica apologia di fascismo che è ex lege un reato di pericolo, realizzata ieri con la glorificazione (niente affatto silenziosa) del gerarca, ex squadrista, Muti, le cui spoglie sono notoriamente in altra città (reato ex art. 4 e 5 della legge Scelba, ecc) dichiarata dagli organizzatori con un corteo pubblico, corona di fiori ecc., è lapalissiano abuso del diritto a manifestare, è politico, non è affatto una cerimonia religiosa come avevano dichiarato gli organizzatori. I gesti e gli etimi fascisti espressi (camerata Muti presente ecc ) sono un’aggravante. Classificare le manifestazioni fasciste, come questa, una commemorazione di defunto è una sorretizia interpretazione abrogativa della legge Scelba ecc( Trib. di Milano,sentenza n.1383/18). La Corte di cassazione – proseguono dalla Consulta – ha ribadito che “il carattere appartato del luogo dove si tiene il raduno non è ragione per assolvere poiché è pubblico.” L’esaltazione del gerarca e del momento storico hanno carattere pubblico e apologetico “reato ex art.4 della legge Scelba”. “L’evento è da ritenersi antecedente causale idoneo a provocare adesioni e consensi favorevoli a riorganizzare formazioni di stampo fascista”. Pur nel rispetto dei defunti e dei loro loculi, piaccia o non piaccia chi è morto per la patria fascista, quale gerarca, che infiniti lutti portò all’Italia prima e dopo il 1943 non è paragonabile a coloro che riportarono la libertà, la democrazia e la dignità all’Italia, e neppure a coloro che subirono in silenzio il fascismo. Non si capisce né è accettabile l’ostinazione a concedere lo spazio cimiteriale a questi tracotanti propugnatori del fascismo visto che il regolamento comunale non lo concede, considerata anche l’avvenuta traslazione dei resti del Muti in altra città”.

“A chi giova tutto ciò? Non certo alla legalità repubblicana e alla democrazia. C’erano e restano gli estremi per vietare questo raduno o obbligare il suo trasferimento altrove perchè violatore dell’ordine democratico. Nei prossimi giorni verrà presentato un esposto alla Procura di Ravenna contro chi ha promosso questa adunata fascista” concludono Carlo Boldrini e Andrea Maestri.