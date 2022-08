Pino cade a Marina Romea e travolge uno scooterista: strada chiusa

Intorno alle sei di questa mattina, 22 agosto, un pino si è spezzato crollando su viale Italia a Marina Romea e travolgendo uno scooterista 50enne che stava guidando lungo la strada. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’auto parcheggiata in sosta, al cui interno fortunatamente non si trovava nessuno.

Sul posto è arrivato personale del 118, che ha trasportato il 50enne ferito all’ospedale di Ravenna, con codice di media gravità. La vittima, travolta dalla chioma dell’albero e non dal tronco, ha riportato fortunatamente lesioni non gravi. La strada è stata chiusa dalla Polizia locale per permettere ai Vigili del fuoco di rimuovere con il supporto di una gru, l’albero caduto.