Tante famiglie sulla riviera cervese per la terza edizione di Pinarella Summer Social Time

Grande successo per la terza edizione di Pinarella Summer Social Time la manifestazione dedicata alle nuove generazioni. Venerdì 19 agosto, per lo show + meet & greet dei DinsiemE sono stati consegnati 1.030 pass per l’accesso al palco. Sono venute persone addirittura dall’Olanda, dalla Svizzera e dalla Germania, oltre che da ogni parte d’Italia.

Sabato 20 agosto, la serata #BeViral, ha avuto come super Ospite Riki Marcuzzo, con la Reunion del suo FanClub con rappresentanti per ogni regione d’Italia. Sono stati presenti la mamma di Riki, la nonna e gli amici di infanzia che passavano le vacanze, con Riki, a Pinarella. Oltre a Riki presenti Oli, Chiara Grispo, Viola, Fraespo con le loro hit virali.

Domenica 21 agosto c’è stato poi il Live Show e Meet&Greet con LaSabri e Pika. L’evento, ha rappresentato l’ultimo incontro del LaSabri, dopo il tour nazionale, prima del parto.

Consegnati oltre 1.500 pass per l’accesso al palco. A festeggiare questo appuntamento erano presenti anche altri creator, amici de LaSabri e Pika, Amico Andre, Cere e Solfie.

Le prime persone sono arrivate alle 6 di mattina, per assicurarsi i posti migliori.

L’ufficio turistico di Cervia fa sapere che molte famiglie hanno soggiornato a Pinarella per tutti i tre giorni, confermando l’impatto positivo di questo genere di eventi sul turismo locale.