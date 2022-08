Nuova veste per Officine 25 Training Club, la grande palestra di via Acquacalda a Lugo. Nelle scorse settimane una profonda ristrutturazione ha interessato l’ampia sala centrale: oltre 300 metri quadrati di spazio per allenamenti di ogni tipo. Ieri gli ambienti rinnovati sono stati inaugurati alla presenza del sindaco Davide Ranalli.

«Ora gli spazi di Officina 25 si presentano più ordinati, funzionali e moderni – spiega Gian Paolo Pedna, che gestisce la struttura assieme a Simone Panzavolta e Nicola Bosi, con Fabrizio Bravetti quale presidente della società – Negli anni scorsi avevamo già rinnovato le più piccole sale corsi: la sala combattimento per kick boxing, la sala indoor cycling, la sala olistica per yoga e corsi al femminile, la sala strong per il potenziamento della massa muscolare. Restava da riqualificare la grande sala centrale. La ristrutturazione era già in programma prima del Covid, ma abbiamo dovuto lasciarla in stallo per due anni. Ora abbiamo completato l’opera, cambiando anche tutto il parco macchine per il fitness e rendendo la sala un ambiente confortevole dove muoversi, scaricare stress, recuperare energia e funzionalità. Il tutto sempre sotto l’occhio attento dei nostri trainers».

Officina 25 Training Club ha una storia ed una presenza significativa a Lugo e comprensorio. Attualmente il suo staff è composto da oltre venti professionisti che si occupano, nei vari aspetti (tonificazione, perdita di peso, preparazione atletica, riabilitazione, postura, fino agli aspetti olistici), del benessere fisico di centinaia di utenti. Nata come Squash & Gymn all’interno di un capannone industriale, la palestra nel 2013 ha cambiato nome in Officina 25. Nel 2018 la gestione è stata rilevata da Pedna, Panzavolta e Bosi, che conducono anche la palestra Fit & Joy all’interno del Tennis Club Faenza.