Marina di Ravenna. Tenta il furto al Bagno Obelix ma il titolare lo blocca e chiama i carabinieri

Un furto al Bagno Obelix di Marina di Ravenna che probabilmente sarebbe andato a segno, se non fosse che il titolare Luca Tommasini stava dormendo all’interno dello stabilimento balneare, abitudine ormai di ogni estate proprio per evitare possibili tentativi di furto da parte dei ladri.

La notte scorsa, Tommasini ha sentito un rumore provenire dalla saracinesca. Qualcuno stava cercando di entrare, così ha chiamato prima i carabinieri, poi ha colto di sorpresa il ladro, che con ancora in mano un sasso stava per sfondare la vetrata. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino e Corriere Romagna, in edicola oggi, 23 agosto. Tommasini lo ha bloccato fino a quando non sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile, che hanno proceduto all’arresto. Così dalle verifiche del caso, è emerso che il ladro, un 19enne originario della Germania ormai da anni residente a Ravenna, era uscito nonostante si trovasse agli arresti domiciliari sempre per furto.

Il 19enne, a cui è stato contestato anche il reato di evasione, è comparso ieri mattina, 22 agosto, in tribunale, dove il giudice ha convalidato gli arresti domiciliari che stava già scontando.