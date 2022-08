Troupe di Rai3 in paese all’apertura di Popoli Pop Cul Fest: Bagnara di Romagna parteciperà a Il Borgo dei Borghi del Kilimangiaro

Ormai è ufficiale e lo annuncia con orgoglio anche il sindaco di Bagnara di Romagna, Riccardo Francone: il paesino della Bassa Romagna è stato selezionato per la X edizione del format “Il borgo dei Borghi”, inserito ogni domenica pomeriggio a partire da ottobre, nella trasmissione televisiva di grande successo Kilimangiaro, condotta da Camila Raznovch su RAI3. “Un grande onore e una grande opportunità esserci e rappresentare la nostra Regione!”, afferma Francone.

Nella giornata di giovedì 1 settembre una troupe di RAI3 sarà in paese per girare le riprese della puntata dedicata a Bagnara e che fungerà da guida turistica per conoscere il borgo, le sue bellezze, le tradizioni e le sue storie.

“Ci conosceranno in un giorno speciale, al primo giorno di Popoli, affollatissimo fra stand, musica e pubblico, un giorno in cui il nostro Paese accoglie il Mondo, in uno speciale abbraccio fra antico e contemporaneo! – afferma il sindaco -. Dalle 18 circa vi invitiamo in piazza numerosissimi, perché in scaletta è previsto il “saluto finale” con un energico urlo unanime di invito a votare Bagnara nel gioco-gara del Borgo dei Borghi! Facciamo sentire il nostro affetto per Bagnara e l’orgoglio di romagnoli vecchi e nuovi, in una terra e in un paese di cui, al di là dei problemi di ogni giorno mai facili da risolvere e la consapevolezza che non potremo essere perfetti, possiamo essere orgogliosi!”.