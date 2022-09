Cielo grigio e piogge sparse: il mese di settembre si annuncia con un maltempo diffuso su tutta la provincia di Ravenna. Secondo le previsioni del sito Arpae Emilia Romagna, in mattinata ci attendono nuvolosità variabile con rovesci sparsi sui rilievi, anche di carattere temporalesco su costa e pianura.

Nel pomeriggio continua la possibilità di piogge sulle zone pianeggianti della provincia, mentre sulle colline il cielo sarà semplicemente nuvoloso.

Dalla sera, cielo nuvoloso ovunque.

Le temperature sono in drastico calo: si segnalano 23° in pianura e sulla costa e addirittura 20° in collina, contro i 27° e 25° del periodo 1991-2001.

Il mare è segnalato mosso per tutto il giorno.