A Lugo nasce una scuola calcio dedicata a bambini e bambine con problemi di disabilità

L’associazione di volontariato “Gli Amici Di Pablo” è impegnata nella creazione di una Scuola calcio dedicata alle bambine ed ai bambini disabili. Il progetto, in cantiere da 2 anni e rinviato fino ad oggi causa pandemia, vuole portare avanti la creazione di un punto d’incontro per bambine, bambini, ragazze e ragazzi disabili attraverso il gioco del calcio.

La proposta alla cittadinanza è quella di una attività ludica, con lo scopo di creare uno spazio in cui incontrarsi, socializzare, divertirsi, giocare. Il progetto è patrocinato dal Comune di Lugo, in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni di volontariato del comune di Lugo, la partnership dell’associazione Stuoie Sport e Società.

Per la parte operativa/tecnica del progetto l’associazione si appoggerà alla Scuola Calcio Pablo Salgado della società Sportiva Stuoie 1982, così come per le attività che si svolgeranno presso il campo sportivo della Società lughese.

“L’associazione di volontariato “Gli Amici di Pablo” darà il suo contributo economico ed umano, speriamo con tutto il cuore di poter fare realtà questo nostro piccolo aiuto ai ragazzi e ragazze disabili ed alle loro famiglie, eroi dimenticati dei nostri tempi”, spiegano dall’associazione.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a “Gli Amici di Pablo” Tel. 054523727 Cell. 3330424438

mail gliamicidipablo@gmail.com