A Passogatto si festeggia la Beata Vergine di Loreto: balli, musica e apericena

A Passogatto si festeggia la Beata Vergine di Loreto per il 307° anno, una festa di tradizione strettamente legata all’identità di questa frazione lughese. Come sempre il circolo Arci Passogatto organizza concerti e momenti di convivialità. Questa sera, dalle 20, Mario e Matteo Penazzi (chitarra e violino) in “Faber”; la serata sarà preceduta un’apericena.

Venerdì 9 settembre, dalle 21, appuntamento con i “Balli sul prato” grazie al violino di Giancarlo Battilani e all’organetto di Paolo Palmieri. Domenica 25 settembre la festa si conclude con il concerto di Sbanda Ballet alle 15.30. I festeggiamenti hanno il patrocinio del Comune di Lugo. Per informazioni 3332513259.