Incidente stradale a San Pancrazio poco prima delle 10, questa mattina, lunedì 12 settembre. Un’Opel Mokka che transitava in via Zama, giunta nei pressi dell’ufficio postale, ha speronato una Ford Focus parcheggiata lì davanti per poi ribaltarsi sulla fiancata sinistra.

Alla guida un uomo ultraottantenne rimasto sostanzialmente illeso. Sono intervenuti comunque i Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere e un’ambulanza per i soccorsi.

La Ford Focus a seguito dell’urto è stata sbalzata di 7-8 metri dal punto in cui era parcheggiata.

Per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Russi.