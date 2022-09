Alfonsine. La mamma di Ilona Bogus: “Non auguro a nessuno di passare quello che ho vissuto io”

Il 13 settembre è stata ritrovata Ilona Bogus, la 16enne di cui si erano perse le tracce il 21 luglio scorso ad Alfonsine, quando la ragazza si era allontanata da casa dopo una lite con la mamma. Dalle prime informazioni s’è appreso che la 16enne sta bene ed è stata trovata dai Carabinieri fuori Regione Emilia Romagna. La buona notizia è stata comunicata dalla madre di Ilona e da Chi l’ha visto tramite pagina Facebook.

La signora Ludmilla, intervistata in mattinata ad Alfonsine ha chiesto scusa alla figlia Ilona per il litigio che ha causato il suo allontanamento nel luglio scorso augurandosi che nessuna persona possa passare il suo inferno. Nonostante non arrivassero notizie incoraggianti Ludmilla non ha mai perso la speranza e la notizia ricevuta dalle Forze dell’Ordine nelle ultime ore l’ha fatta esplodere di gioia. La mamma di Ilona sta ringraziando tutte le persone di Alfonsine camminando per la città e s’è spesa anche a Ravenna dove non ha mancato di portare il suo ringraziamento alle Forze dell’Ordine.

Si attendono ora notizie più precise dalle Autorità Competenti in merito alla locazione di Ilona e sui fatti che, dal 21 luglio, restano ancora da chiarire.