La comunità di Alfonsine esulta per il ritrovamento di Ilona Bogus, Sindaco Graziani: “Grande vicinanza, ma occorre molta discrezione”

Il 13 settembre è giunta notizia del ritrovamento di Ilona Bogus, la 16enne della quale si erano perse le tracce dal 21 luglio ad Alfonsine. A confermare la lieta notizia la mamma di Ilona, Liubocka Luluta, oltre che la pagina facebook di Chi l’ha Visto?.

Ilona si era allontanata da casa dopo una lite con la mamma generando nelle ore successive una macchina di ricerche sempre più imponente che non ha mai smesso di essere all’opera. Dalle prime informazioni ieri s’è appreso che la 16enne sta bene ed è stata trovata dai Carabinieri fuori Regione Emilia-Romagna.

Il Sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani ha espresso a nome dell’amministrazione comunale le felicitazioni per il ritrovamento di Ilona: “Il 13 settembre ho ricevuto la notizia del ritrovamento dall’assessore che ha contatti con l’insegnante di educazione fisica di Ilona e ho subito contattando Liubocka Luluta, mamma della ragazza. Sappiamo che devono ancora incontrarsi, ma che si sono sentite ed Ilona è attualmente fuori Regione E-R. L’amministrazione esprime grande felicità per il ritrovamento della ragazza e colgo l’occasione per rivolgere un invito a tutta la comunità: penso sia bene non fare troppa pressione a Ilona in questa fase di riavvicinamento alla vita normale. Anche nei confronti della mamma invito alla discrezione. La vicinanza in occasione di simili eventi è giusta, ma occorre discrezione e consapevolezza. Ipotizzo saranno necessarie tempistiche per evitare di generare traumi nella ragazza”.

Sulla mancanza di informazioni da parte delle Forze dell’Ordine in merito al ritrovamento di Ilona Graziani commenta: “Attualmente sono in corso gli accertamenti della Procura e delle forze chiamate in campo per effettuare controlli per essa. Penso che per come è stata trattata la vicenda sia interesse anche della Giustizia in generale agire con molta discrezione”.