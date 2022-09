A Ravenna oggi, 15 settembre, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, rasserena in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3713m.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.