L’ex infermiera Daniela Poggiali di nuovo a giudizio per peculato: avrebbe sottratto in concorso farmaci a una struttura

Non c’è pace per Daniela Poggiali. Come riporta l’Ansa, l’ex infermiera dell’ospedale di Lugo è stata rinviata a giudizio dal Gup a Ravenna, assieme a una familiare già operatrice socio-sanitaria in una casa di riposo per anziani di Alfonsine per conto di una cooperativa. Le due, nel processo che si aprirà a fine novembre presso il Tribunale di Ravenna, dovranno rispondere in concorso di peculato in quanto, secondo l’accusa, l’Oss tra settembre e dicembre 2020 avrebbe sottratto diverso materiale alla struttura dove lavorava istigata dalla Poggiali.