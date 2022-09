Brutto incidente ieri pomeriggio a Massa lombarda attorno alle 17.30. All’incrocio tra via Sant’Antonio e via Trebeghino, si sono scontrate una Ford Fiesta, che percorreva via Sant’Antonio, verso l’uscita dal paese e un furgone Iveco Daily, che viaggiava sulla Trebeghino.

Alla guida della Ford Fiesta una donna di 32 anni di origini marocchine, con i suoi tre bambini, sul furgone invece due uomini di circa 40 e 50 anni.

Forse a causa di una mancata precedenza, ma le cause dell’impatto sono al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, intervenuta per i rilievi di rito, i due mezzi sono entrati in collisione in modo molto violento, tant’è vero che l’auto si è girata su se stessa, finendo la sua corsa nel prato a bordo carreggiata, mentre il furgone si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con tre ambulanze, l’auto medicalizzata e l’elicottero, che ha provveduto a trasportare la mamma con i tre bambini al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, tutti con codici di media gravità. I due uomini a bordo del furgone sono invece stati inviati al nosocomio ravennate con traumi non gravi.

L’incidente ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli e la strada, temporaneamente chiusa al traffico per consentire rilievi e ripulitura.