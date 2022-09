A Bizzuno torna la festa della birra Beerzuno, accompagnata da musica e buon cibo

Dopo 10 anni torna Beerzuno, la festa della birra di Bizzuno di Lugo. Nelle serate di venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022 si terrà la festa in stile bavarese presso il

Parco dei Tigli di Bizzuno.

Dopo l’enorme ed inaspettato successo della Festa d’Estate di fine giugno, l’associazione di promozione sociale Bizzuno Insieme ha deciso di riportare in auge la festa della birra che fino al 2012 si teneva a Bizzuno. Ricordando le bellissime serate all’insegna del cibo e della buona musica che l’Associazione Gradisca gestiva fino al 2012, Bizzuno Insieme vuole riprendere ed ampliare questi momenti passati e riproporli nel 2022.

Sarà presente la famosissima birra Paulaner, noto marchio mondiale. Sarà presente in ben 4 versioni: Hell, Weisse, Maerzen e l’esclusiva versione Oktoberfest in concomitanza con l’apertura del festival originale Oktoberfest di Monaco.

Non mancheranno di certo i succulenti cibi tra cui i famosissimi “Cappelletti di Bizzuno” in due versioni tra ragù romagnolo o panna. A seguire è presente anche il tradizionale stinco arrosto con patate fritte, il pollo allo spiedo e 3 tipologie di piadine romagnole (salsiccia o prosciutto o salame). Come contorno le classiche patate fritte in versione rustica.

Venerdì 16 settembre sarà presente il gruppo rock Psycho Nipples. Il genere suonato spazia dal Rock più classico a quello più recente: dai Rolling Stones ai Clash, dagli ZZ Top a Lenny Kravitz passando per Deep Purple, Black Keys, Doors.

Sabato 17 settembre la serata sarà allietata dai Mystic Doll, gruppo musicale di Rock alternativo dagli anni 80-90 ai giorni nostri.

Lo Stand Gastronomico accompagnerà tutte le sere dalle ore 19 mentre gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Sarà presente anche un’ area dedicata ai più piccoli con un gonfiabile ed area giochi del Parco dei Tigli.

L’evento sarà possibile grazie alla fidata collaborazione di tutti gli sponsor e da moltissimi volontari che, con il loro massimo impegno, organizzano uno stupendo evento.

Hashtag della festa: #BEERZUNO

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1529281780875139

A.P.S. Bizzuno Insieme

www.bizzunoinsieme.it

bizzunoinsieme@gmail.com

www.facebook.com/bizzunoinsieme/

www.instagram.com/bizzunoinsieme/