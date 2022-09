Allerta arancione per sabato. Rinviato per condizioni avverse Ironman Cervia, a domenica, tempo permettendo

L’evento Ironman Cervia è rinviato a domenica, tempo permettendo. Domani sabato non si può tenere. C’è allerta arancione, è previsto mare mosso, pioggia e vento forte. Stato del mare e quello delle strade sono a rischio per l’incolumità dei triatleti, per cui non si può gareggiare. La decisione è stata presa nel pomeriggio di oggi venerdì 16 settembre nella riunione dell’apposito comitato presieduto dal Prefetto Castrese De Rosa, in comunità d’intenti con il Comune di Cervia e con gli organizzatori della manifestazione sportiva.

Ironman Cervia si potrà fare domenica 18 settembre se il tempo lo consentirà. Le previsioni meteo per domenica sono meno avverse. Comunque domani pomeriggio alle 18 in Prefettura sarà di nuovo convocato il comitato per la sicurezza dell’evento e verrà presa la decisione definitiva. Le strade pertanto nella giornata di sabato 17 settembre saranno aperte e manterranno la viabilità ordinaria. Domenica 18 settembre, in caso di svolgimento delle gare, vi saranno le modifiche alla viabilità che erano state previste nella giornata di sabato 17 settembre.

L’amministrazione comunale di Cervia raccomanda vivamente tutta la popolazione, cittadini ed ospiti, a seguire le seguenti precauzioni nella giornata di sabato 17 settembre proprio a causa della criticità meteo:

– evitare di frequentare le aree dell’arenile allestite con le attrezzature necessarie alla manifestazione sportiva Ironman;

– evitare di frequentare le zone pinetali, i parchi e i viali alberati dove il vento forte potrebbe provocare danni e disagi;

– di adottare tutte le precauzioni per evitare possibili danni provocati da cadute di rami, o coperture precarie di strutture ed edifici.

Tutte le squadre di emergenza di Protezione civile sono allertate per intervenire prontamente sul territorio. In caso di necessità chiamare la Polizia Locale 0544-979251; Carabinieri 112; Polizia di Stato 113; Vigili del fuoco 115; Pronto soccorso 118.

Per quanto riguarda, invece, tutte le strade della Provincia di Ravenna, queste le chiusure dalle 6 di domenica 18 fino al cessare delle esigenze di corsa:

– SP n. 254 R “Di Cervia”: chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra il km 12+750 (immissione nella SS n. 3 bis “Tiberina” – E45) ed il km 22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II Tronco);

– SP n. 254 R “Di Cervia”: chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II Tronco) ed il km 23+997 (incrocio con la S.S. n. 16 Adriatica) con circolazione consentita esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti, previa specifica autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle intersezioni stradali;

– SP n. 254 R “Di Cervia”: chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 12+530 (incrocio con la SP 2 di Forlì Cesena e via Bagnolo) ed il km 12+750 (immissione nella SS n. 3 bis “Tiberina” – E45) con circolazione consentita esclusivamente ai veicoli in uscita dalla SS n. 3 bis “Tiberina” – E45 o a quelli diretti alle attività commerciali presenti in loco, previa specifica autorizzazione del personale di presidio presente alle intersezioni stradali;

– SP n. 71 bis R “Cesena Cervia”: chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra il km 10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) ed il km 13+230 (nuova rotatoria di svincolo su S.S. n. 16 Adriatica);

– SP n. 71 bis R “Cesena Cervia”: chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 8+922 (rotonda di Visionano – incrocio con la SP 32 “Confine Crociarne”) ed il km 10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) con circolazione consentita esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti, previa specifica autorizzazione del personale di presidio presente alle intersezioni stradali;

– SP n. 6 “Beneficio II tronco”: chiusura totale al traffico per l’intera sua estesa e precisamente tra il km 0+000 (incrocio con la SP 71 bis R “Cesena Cervia”) e il km 4+967 (incrocio con la SP n. 254 R “Di Cervia”).



Per ulteriori informazioni:

http://protezionecivile.comunecervia.it/

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/