Sono aperte fino al 7 ottobre le iscrizioni ai laboratori della Scuola Comunale d’Arte di Bagnacavallo “Bartolomeo Ramenghi” per l’anno scolastico 2022-2023. L’offerta formativa di quest’anno, composta da due moduli quadrimestrali, prevede quattro laboratori per adulti e tre laboratori per giovani.

Questi i corsi per adulti: Incisione (modulo 1 xilografia; modulo 2 tecniche dirette e indirette); Ceramica (modulo 1 nel quale si apprendono le basi per iniziare a muoversi nel mondo della ceramica; modulo 2 nel quale si sperimentano le varie tecniche di decorazione); Pittura (modulo 1 acquerello; modulo 2 pittura a olio); Disegno (modulo 1 grafite; modulo 2 china).

Per quanto riguarda invece bambini e bambine dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla classe II della scuola primaria sono previsti due moduli con l’obiettivo di sviluppare le abilità creative e artistiche attraverso l’esplorazione, la capacità di osservazione e la conoscenza di vari strumenti e tecniche di disegno per osservare meglio il mondo che ci circonda. Per ragazzi e ragazze dalla classe III alla classe V della scuola primaria ci saranno due moduli per scoprire il piacere del disegno e dell’uso dei colori con matite e pastelli fino a sperimentare la pittura e la scultura, mentre i due moduli per adolescenti dagli 11 ai 16 anni riguarderanno uno il ritratto l’altro il paesaggio.

I programmi dettagliati e i moduli per l’iscrizione con gli orari di lezione e i costi sono scaricabili dal sito del Comune e potranno essere consegnati direttamente all’Ufficio Protocollo (in piazza della Libertà 5) o inviati via e-mail a scuoladisegno@comune.bagnacavallo.ra.it

Durante la Festa di San Michele sono stati organizzati alcuni appuntamenti di apertura straordinaria della scuola per coloro che volessero visitare e scoprire le aule di lezione e approfondire direttamente i programmi: dalle 17 alle 19.30 di giovedì 29 settembre (pittura, giovani, incisione), sabato 1 (disegno, incisione) e domenica 2 ottobre (ceramica e disegno).

Le lezioni, con cadenza settimanale (pomeridiane per i giovani, serali per gli adulti), si svolgeranno a partire dalla seconda metà di ottobre. La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9. Per informazioni: Ufficio Istituzioni Culturali – 0545 280855