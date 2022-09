Lugo. Retro Party in viale degli Orsini, provvedimenti di viabilità

In occasione del Retro Party promosso da Giardino – Laboratorio del gusto e inserito nel programma di Bassa Romagna in Fiera verrà attuato un divieto di sosta e transito in viale degli Orsini, per consentire l’allestimento e lo svolgimento dell’evento.

Viale degli Orsini sarà quindi chiuso nel tratto tra via Ricci Curbastro fino all’altezza del ristorante Star dalle 14 di sabato 17 settembre alle ore 6 di domenica 18 settembre.