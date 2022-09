Russi. Forte maltempo, rami precipitano da albero in via Molinaccio: strada riaperta

Nella mattinata del 17 settembre in via Molinaccio, a Russi, il forte maltempo ha causato il distaccamento di rami da un albero rendendo necessaria la chiusura momentanea della strada per rimuovere le fronde e mettere in sicurezza il tratto interessato.

Sul luogo la Polizia Municipale.

Alle 11 circa la circolazione è tornata a scorrere normalmente.

Sempre a Russi, un utente ha segnalato alberi marci caduti nel Parco Berlinguer in mattinata: