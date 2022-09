Centro per le famiglie di Lugo: in ripartenze le “ruote dei genitori”

Sono in ripartenza in settembre «le ruote dei genitori», uno spazio di ascolto e di parola per genitori. Si tratta di momenti di scambio dentro ai quali è possibile dar voce alle grandi e piccole sfide educative, ai dubbi, alle preoccupazioni e alle fatiche che si affrontano nell’accompagnare i figli nelle diverse fasi della crescita.

Sono tante le domande, i dubbi e le fatiche che accomunano le famiglie, se pur con figli di età diversa, composizioni differenti e storie personali uniche: ma essere genitori pone in una condizione comune, con le stesse fatiche e con le stesse gioie.

La ruota è un gruppo di persone (genitori in questo caso) che si incontra in modo informale, si mette in cerchio e, grazie a una conduzione mirata e a modalità ben precise, ha la possibilità di raccontarsi, confrontarsi, condividere le piccole e grandi fatiche quotidiane.

L’obiettivo è offrire alle famiglie un’occasione di fare rete, sentirsi nella «stessa barca», condividendo la propria esperienza, traendo spunto e beneficio da quella degli altri, e depositare quei piccoli «sassolini nelle scarpe» che affaticano il cammino, per trovare insieme un nuovo modo di procedere.

Gli incontri, con cadenza mensile, si svolgono al Centro per le famiglie, in viale Europa 128 a Lugo, sempre di martedì alle 20.30. I prossimi appuntamenti fino a fine anno saranno il 20 settembre, il 18 ottobre, il 15 novembre e il 13 dicembre.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio prenotarsi. Per informazioni e iscrizioni, telefonare allo 0545 38397, oppure 366 6156306, o scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.

Il progetto, promosso dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna, si inserisce tra le azioni di sostegno delle relazioni familiari e tra gli interventi previsti dalla delibera regionale 1184/2020 relativa alle «azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e al contrasto del fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti e adolescenti».