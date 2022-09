Sarà una giornata sostanzialmente soleggiata quella di oggi, lunedì 19 settembre, in provincia di Ravenna. Secondo le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna ci sarà sole sulla costa e in pianura, sia in mattinata che nel pomeriggio e in serata, mentre sui rilievi collinari è previsto aumento della nuvolosità con possibili rovesci.

Il mare sarà poco mosso al mattino e al pomeriggio, con aumento del moto ondoso in serata.

Le temperature massime si aggireranno tra i 21 e 23 gradi.