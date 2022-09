Torna “Valli&Pinete” 2022: primo serata gastronomica a “Le Tradizioni di Nick” di Alfonsine

Da lunedì 19 settembre è il ristorante Le Tradizioni di Nick di Alfonsine a far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche del nostro territorio, sposandole con ottimi vini locali. Si tratta del primo appuntamento dell’itinerario gastronomico “Valli & Pinete – 25° edizione”. In tavola uno speciale menù “di stagione”, ispirato appunto alle nostre valli e alle nostre pinete. I dieci ristoranti che hanno aderito all’iniziativa proporranno per due mesi e mezzo (ogni settimana, a turno, dal lunedì alla domenica) piatti di terra e di mare con tartufi, asparagi, funghi, pinoli, con selvaggina, prodotti di valle e delle migliori cantine.

Dal 19 al 25 settembre 2022

MENÙ

MAGRO D’OCA AFFUMICATO CON PARMIGIANO, NOCI E MISTICANZA

VELLUTATA DI FUNGHI CON TARTUFO DI PINETA E CROSTINI

TAGLIATELLE ALL’UOVO D’OCA AL SUGO DI LEPRE

FILETTO DI MORA ROMAGNOLA GRATINATO CON ASPARAGI SCALOGNO E SCAMORZA

CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO

VINI

– Viola “Trerè” Spumante Extra Dry

– Ca’ More “Trerè” Ravenna Igt

– Re Santo “Trerè” vino bianco da uve passite

Acqua – Caffè

Ristorante Le Tradizioni di Nick

Corso Garibaldi 67 – Alfonsine (Ra)

Tel. 0544/84138 • www.letradizionidinick.it