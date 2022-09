Visite guidate al Teatro Goldoni e al centro storico, in occasione della Festa di San Michele

La Festa di San Michele, in programma a Bagnacavallo dal 29 settembre al 2 ottobre, è un’occasione per andare alla scoperta della città e delle sue bellezze. Saranno infatti promosse visite guidate al Teatro Goldoni e al centro storico. Il Teatro Goldoni, edificato tra il 1839 e il 1845 su progetto dell’architetto bolognese Filippo Antolini, potrà essere visitato il 30 settembre alle 21 per una visita serale speciale oppure sabato 1 e domenica 2 ottobre alle 10.30, con un focus particolare su decorazioni e paesaggio, e alle 16, per una visita classica all’edificio e alle sue peculiarità.

“Passeggiando per Bagnacavallo” è invece il titolo della visita al centro storico, dove si sarà guidati alla scoperta della caratteristica struttura urbanistica cittadina e degli edifici di maggior pregio storico e architettonico. Queste le date: 29 settembre, 1 e 2 ottobre sempre alle 17.30. Le visite guidate sono gratuite, avranno una durata di circa 30 minuti e sono rivolte a un massimo di 20 persone per volta.

Info e prenotazioni:

0545 280898

turismo@unione.labassaromagna.it

Programma completo: