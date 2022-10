Circolazione dei treni sospesa fra Imola e Faenza, fra Faenza e Lavezzola e fra Castel Bolognese e Russi per lavori sulla rete ferrovie. Bus sostitutivi

Creare le condizioni per un ulteriore sviluppo del traffico ferroviario passeggeri e merci e per la velocizzazione dei servizi. Questi gli obiettivi dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che Rete Ferroviaria Italiana sta realizzando sulle linee Bologna-Rimini e Castel Bolognese-Ravenna con un investimento complessivo 21, 5 milioni di euro. Proprio in queste ore i lavori stanno interessando uno dei ponti ferroviari a Russi. Alle operazioni si riferiscono le foto scattate.

I LAVORI

Stazione di Castelbolognese. Nella stazione di Castelbolognese è in programma l’attivazione di un quinto binario dedicato ai treni passeggeri, da e per Ravenna, che permetterà di effettuare l’interscambio con i servizi da e per Rimini sulla stessa banchina. Saranno anche velocizzati ingressi e uscite dei treni dall’hub. Per consentire gli interventi è necessario lo spostamento del binario 4 e della linea elettrica di alimentazione dei treni, per un’estesa di circa 250 metri. Prevista la sostituzione di rotaie, traverse e pietrisco. A seguire RFI procederà con interventi di rinnovo degli scambi.

Linea Castelbolognese-Ravenna. Velocizzare il traffico dei treni merci più pesanti fra Castelbolognese e Ravenna, con vantaggi in termini di competitività del servizio e di migliore integrazione col traffico passeggeri. Gli interventi interesseranno otto ponti ferroviari: uno a Lugo, quattro a Bagnacavallo, uno a Russi e due fra Russi e Ravenna. Saranno eseguiti complessivamente lavori di impermeabilizzazione, sostituzione impalcato e rinforzo delle travate metalliche. Completa l’intervento l’upgrading tecnologico dei sistemi di gestione della circolazione sulla Bologna-Rimini.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Da sabato 1 a domenica 2 ottobre e da sabato 8 a domenica 9 ottobre circolazione sospesa fra Imola e Faenza (sulla Bologna-Rimini), con cancellazioni, deviazioni di percorso, sostituzioni con autobus già consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Da sabato 1 a domenica 9 ottobre circolazione sospesa fra Castelbolognese e Russi (sulla Bologna-Ravenna) con modifiche al servizio già consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Da sabato 1 a sabato 8 ottobre circolazione sospesa fra Faenza e Lavezzola con cancellazioni, sostituzioni con autobus già consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Da domenica 30 ottobre a martedì 1 novembre circolazione sospesa fra Russi e Ravenna (sulla Bologna-Ravenna) con modifiche al servizio prossimamente consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Fonte: https://www.fsnews.it/it/focus-on/infrastrutture/2022/9/13/Potenziamento-infrastrutturale-tecnologico-linee-Bologna-Rimini-Ravenna-Castelbolognese.html