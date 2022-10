Ripartono i lunedì di Mondorosa alla biblioteca Trisi di Lugo

Dal 3 ottobre ripartono i lunedì dedicati a Mondorosa alla biblioteca Trisi. Ogni lunedì, a partire dalle 16.30, sarà possibile trovarsi nella sala Codazzi della biblioteca e unirsi all’associazione Mondorosa per condividere, confrontarsi, realizzare e scambiare progetti. Buona parte dei manufatti prodotti saranno realizzati per essere donati ad enti che hanno scopi benefici e di solidarietà come i cuori che vengono realizzati per essere di supporto alle donne operate di mastectomia.