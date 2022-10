Scomparsa del professor Luciano Baruzzi, “decano” degli ambientalisti

Dopo il maestro Antonio Taglioni, scompare il professor Luciano Baruzzi, un altro grande personaggio nel campo dell’insegnamento, in particolare della geografia economica. “Baruzzi, originario di Bagnacavallo, 82enne, in effetti, è stato un ecologista ante litteram, molto attivo in Veneto, dove ha partecipato alle storiche lotte contro il cromo esavalente rilasciato nelle falde acquifere, prima di ritornare in Romagna in seguito a gravi motivi di carattere familiare. È stato autore del libro dal titolo provocatorio ”E poi?.. mangeremo bulloni? Ossia le follie degli uomini nella gestione dell’ambiente”, pubblicato da Il Ponte vecchio di Cesena. Allievo di Giorgio Nebbia, pioniere dell’ecologia in Italia, negli anni Novanta ha contribuito a fondare la sezione lughese del WWF ed è sempre stato in contatto con i maggiori ambientalisti italiani. Innumerevoli i suoi interventi in campo ambientale con lettere alla stampa e serrate critiche alle amministrazioni locali, particolarmente contro le centrali energetiche a biomasse nascenti nel nostro territorio. I ripetuti disastri ecologici di questi tempi dovuti ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo, non fanno che dar ragione, ahimè, alle denunce, spesso profetiche, di Luciano Baruzzi. Che la terra gli sia lieve. I funerali si svolgeranno martedì 4 ottobre, alle 14,30 dalla casa protetta F.lli Bedeschi, con rito civile, a Bagnacavallo” lo ricorda Angelo Ravaglia (Verde storico).