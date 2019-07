Al Writers’Corner di Bagnacavallo protagonisti Daniele Ferroni e Giancarlo Sissa

Ultimo appuntamento estivo, giovedì 25 luglio, con il Writers’ Corner, rassegna di scrittori e scritture locali. Alle 21, presso la Biblioteca Taroni di Bagnacavallo, Daniele Ferroni e Giancarlo Sissa rispettivamente autori delle fotografie e dei testi poetici, presenteranno il loro libro L’ultimo ballerino dell’aia (Lumacagolosa 2019), in una chiacchierata con Gian Ruggero Manzoni.

Il libro, tradotto anche in lingua russa, è un omaggio poetico al protagonista indiscusso della vita contadina, nell’ultimo momento della sua vita.

«Le immagini di Daniele Ferroni, corredate dai testi di Giancarlo Sissa – scrive Giampiero Neri nella presentazione del volume – rinnovano la sacra rappresentazione del sacrificio del maiale con la sensibilità e il gusto di un moderno reportage.»

Gli appuntamenti con il Writers’ Corner riprenderanno in autunno.

Gli autori interessati a presentare la loro candidatura possono scrivere una mail alla Biblioteca comunale Taroni. I requisiti richiesti sono la territorialità, per provenienza o contenuto dell’opera, e la novità (si accettano opere edite nell’ultimo anno). Nessun discrimine per il genere, narrativa, saggistica o composizione in versi, purché l’opera sia pubblicata da una casa editrice.

Ingresso libero.

La Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.

Informazioni:

0545 280912

taroni@sbn.provincia.ra.it