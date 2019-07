Cervia. A “Borgomarina vetrina di Romagna” serata dedicata alle multicolori “vele al terzo”

È in programma giovedì 25 luglio 2019, alle ore 21, nel Piazzale Maffei antistante la Torre San Michele, un nuovo appuntamento di 14 incontri della stagione culturale di Borgomarina Vetrina di Romagna, giunta quest’anno alla quindicesima edizione.

È prevista una serata culturale dedicata a “Cervia Storie di mare… un mare di storie”. Le multicolori “vele al terzo” della storica marineria cervese: funzioni, tecniche tradizionali di costruzione, simbologia e il legame con le famiglie di pescatori. Il percorso di recupero ed esposizione di modelli di vele storiche, dipinti e ceramiche nel Borgo Marina di Cervia.

Relatore Giuseppe Zannini. Introduzione storica di Renato Lombardi.

Sono in programma intermezzi musicali legati al tema del mare e delle vacanze con la partecipazione di Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini. L’iniziativa è promossa dal Circolo Pescatori La Pantofla di Cervia. È prevista la proiezione di suggestive immagini con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Attraccata alla banchina ci sarà l’imbarcazione storica Maria (del 1949) restaurata e recuperata dai volontari del Circolo pescatori, con issata una “vela al terzo” dipinta con le tecniche tradizionali. Ogni tanto da bordo della Maria si udiranno i canti dei “canterini e musicanti” del Circolo Pescatori: I Trapozal.

L’iniziativa sarà l’occasione per ripercorrere lo studio delle vele tradizionali della marineria cervese effettuata negli ultimi anni, che hanno portato a poster, pubblicazioni, alle riproduzioni impresse nelle ceramiche collocate nelle case dei pescatori del Borgo Marina di Cervia, in una sala del Circolo Pescatori e nella riproduzione di 24 vele d’epoca in scala ad opera di Giuseppe Zannini, per conto del Consorzio Cervia Centro, collocate ai lampioni di via Nazario Sauro.

L’iniziativa Borgomarina Vetrina di Romagna è promossa dal Consorzio Cervia Centro, in collaborazione con le locali Associazioni di categoria (Confcommercio/ASCOM, Confesercenti, CNA e Confartigianato) e con il Comune di Cervia.