I tamburi africani del Nilza Costa Root quartet per l’ultima serata dei Giovedì di luglio a Conselice

Giovedì 25 luglio ultimo appuntamento con i “Giovedì di luglio a Conselice” in piazza Foresti e all’angolo tra via Selice e via Cavallotti. Dalle 21 piazza Foresti ospita l’esibizione di Nilza Costa “Root” quartet con la sua musica afro, mentre all’angolo tra via Selice e via Cavallotti c’è la serata multietnica con il concerto di tamburi africani.

Ad accompagnare gli appuntamenti ci saranno anche i Mercatini dell’hobbistica, il piano bar all’Osteria del teatro, animazione per bambini con il ludobus “Scombussolo” e il mercatino del riuso in centro. Inoltre, la Farmacia-La Sanitaria Camanzi propone una serata informativa, mentre l’ex Bar cittadino dalle 20 alle 23 ospita “Effimere finzioni – Quadrografia II”, esposizione artistica di Claudia Merighi e Filippo Giberto.

Continua il photo contest delle serate “Insieme d’estate”. Per partecipare basta pubblicare sui social Instagram e Facebook una foto con l’hahstag #conselicestate2019. Le foto più belle verranno pubblicate nel prossimo notiziario comunale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.comune.conselice.ra.it.

“Insieme d’estate” è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con numerose associazioni locali.