La Storia tutta d’un fiato della compagnia Fontemaggiore al Teatro di via Spada di Brisighella

Un problema da risolvere, un viaggio avventuroso da compiere e un amico fidato con cui affrontarli. Sono questi i temi su cui si sviluppa il divertente spettacolo Storia tutta d’un fiato che la compagnia Fontemaggiore presenterà giovedì 25 luglio alle 21.15 al Teatro di via Spada a Brisighella per la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo.

Lo spettacolo, già vincitore dei Festival “I Teatri del Mondo” e “L’altroFestival” come “migliore proposta di teatro ragazzi”, è tratto dal celebre racconto Narco degli Alidosi di Roberto Piumini, è interpretato da Enrico De Meo, Emanuela Faraglia e Giancarlo Vulpes, per la regia di Luca Radaelli che ne è anche autore insieme allo stesso Piumini.

Qui si narra la storia di Narco, conte e cavaliere assai valente, riverito, rispettato, temuto e apprezzato, se non fosse per il suo … alito! Perché non sa di rose, non è una dolce brezza… anzi, è terribile, tremendo, insomma puzza!

Nessuno riesce a rimaner indifferente al suo cospetto, i suoi sudditi si inchinano più per necessità che per rispetto. I più grandi sapienti sperimentano cure per guarire il malato, ma nulla possono contro un fiato così appestato. Ed è proprio nel bisogno che si vedono gli amici: Bladante, scudiere e consigliere, aiuta il conte e lo accompagna in un viaggio alla ricerca del Mago Antolfo, l’unico in grado di aiutarlo: di lui dicono faccia miracoli, vanno i casi disperati e ne tornano salvati. E il viaggio ha inizio. Un viaggio avventuroso che si conclude con l’arrivo al cospetto del Mago che darà la soluzione: “per poter il male annientare, tre difficili prove il conte dovrà superare”.

L’aiuto del fidato amico Bladante si rivelerà fondamentale per sconfiggere il terribile male.

INGRESSO GRATUITO.

INFO: Comune di Brisighella – Settore Cultura 0546 994415

Brisighella – Associazione Pro Loco 0546 81166 / Faenza – Teatro Masini 0546 21306

www.comune.brisighella.ra.it – www.accademiaperduta.it