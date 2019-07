Spiagge Soul sui lidi di Ravenna. Gli spettacoli di The Indians e Luca Brighi

Continua Spiagge Soul, un viaggio nella tradizione jazz, nelle canzoni di strada e nelle parate di New Orleans, guidati oggi da tre musicisti d’eccezione. Giovedì 25 luglio a Marina di Ravenna suonano i The Indians (nella foto), trio italiano che ha riportato da un viaggio nella città multiculturale della Louisiana un ricchissimo bagaglio di suggestioni artistiche, che prenderanno forma e suono sul palco del Finisterre Beach (alle 22). Ma c’è anche modo e tempo di immergersi nei classici del soul più potente grazie alla voce di Luca Brighi, cantante italo-brasiliano che si esibisce alla Rotonda di Lido Adriano (sempre alle 22).

Il Festival, organizzato dall’Associazione “Blues Eye” in compartecipazione col Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, propone oltre 40 concerti a ingresso gratuito. Due le ispirazioni di fondo: il legame diretto con New Orleans, culla della black music mondiale, e le radici africane della musica nera, con la presenza di musicisti di fama internazionale e una tre giorni dall’1 al 3 agosto, “A song for Africa”, che prevede concerti e incontri culturali.

The Indians

The Indians. “Laissez les bons temps rouler”, lasciate scorrere il tempo buono, dicono a New Orleans, città dalle origini multietniche, patria di contaminazioni di razze e crocevia di culture, ma sopratutto culla del Jazz. Proprio da un viaggio a New Orleans nasce la voglia del trio The Indians di far rivivere l’atmosfera frizzante del sud della Louisiana attraverso le note dei più grandi classici del jazz, ma anche con i ritmi afroamericani delle canzoni popolari di strada e con le toccanti “second line” delle marching band e delle funeral parade. Mentre il sassofono, le percussioni e il piano suoneranno i temi più noti, la mente potrà così partire in un viaggio spazio-temporale, tra le brulicanti vie agli albori del jazz, immaginando un pacifico pomeriggio tropicale, mentre la steamboat viaggia lenta sul Mississippi e al Café du Monde si gustano beignet, per poi catapultarsi nel fervore del Mardi Gras tra le collane colorate e il profumo di Jambalaya.

Luca Brighi

Luca Brighi Soul Mood. Luca Brighi presenta insieme a Francesco “King Frisko” Plazzi un set che esplora il lato più groove del soul. Nato a Recife (Brasile) nel 1986, Luca è diplomato all’Accademia superiore di canto di Verona e attualmente prosegue i live con varie formazioni e artisti tra cui: Mad Fellaz, Francesco Boldini, Francesco Perale, Pierfrancesco Boldini, Me & The Modular Ensemble, The Soul Brothers, Brown Style con Michele Bonivento e Francesco Inverno, più alcune formazioni acustiche. Nel maggio 2018 ha realizzato, grazie a Francesco Boldini e Valli Henry-Boldini, il suo album “I AM” contenente dieci canzoni inedite.

Il Festival continua venerdì 26 con la voce possente di Lisa Hunt, che apre un fine settimana di alto livello. Sabato 27 tocca infatti a Leon Beal & Sax Gordon con la Luca Giordano Band, mentre domenica 28 è in programma l’unico concerto italiano della formazione dello ZimbabweMokoomba e anche quello della cantante Noreda Graves al Lido degli Scacchi.

INFO: www.spiaggesoul.it – Spiagge Soul Festival