Cervia, la spiaggia ama il libro. Serata con il Prof. Valter Santilli che presenta “Per il bene del paziente”

Venerdì 26 luglio alle ore 21.30 in Viale Ravenna a Milano Marittima, per la rassegna Cervia, la spiaggia ama il libro il Prof. Dott. Valter Santilli presenta al pubblico il suo libro Per il bene del paziente – ed. Gallucci dedicato all’esperienza in corsia, al suo rapporto con Papa Bergoglio e alla proposta per cambiare la Sanità. Conduce Loredana Del Ninno giornalista del QN esperta in tematiche di salute. L’incontro è organizzato in collaborazione con Terme di Cervia.

Valter Santilli, professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa all’Università La Sapienza di Roma e fisiatra al Policlinico Umberto 1° di Roma, nel libro risponde alle domande Paolo Pagliaro e Piero Schiavello, analizzando la condizione complessa della sanità italiana, l’aspetto burocratico, i lunghi tempi di attesa e i risvolti politici. Ma offre anche alcune proposte per migliorare e aggiornare il sistema sanitario del quale Santilli è profondo conoscitore. Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.

Il libro. Storie e problemi veri della Sanità pubblica, raccontati e soprattutto analizzati da chi in corsia vive da trent’anni con una posizione di responsabilità. Qui di casuale il lettore troverà ben poco. Sono vicende inquietanti e opache, ma in qualche caso luminose e incoraggianti – in cui Valter Santilli, fisiatra e primario al Policlinico Umberto I di Roma, si è imbattuto negli anni trascorsi tra reparti ospedalieri e aule universitarie. Sollecitato dalle domande di Paolo Pagliaro e Piero Schiavello, analizza alcune delle storture che condizionano la sanità italiana dal ruolo -eccessivamente burocratico- dei medici di base, ai lunghi tempi di attesa per prestazioni indifferibili, dalle modalità di nomina dei direttori generali delle Asl alle intromissioni, spesso nefaste, della politica, Santilli propone una soluzione per ciascuna delle questioni sollevate, sottraendosi alla sterminata pubblicistica del lamento e accettando la sfida della concretezza.

Valter Santilli (Roma, 1954), noto medico, fisiatra al Policlinico Umberto I di Roma nonché professore ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa alla Sapienza di Roma. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in convegni internazionali. E’ una personalità nota non solo nel mondo accademico e medico, anche il grande pubblico ha avuto modo di conoscerlo per le sue frequenti apparizioni televisive e per essere stato scelto da Papa Francesco, quando era il cardinale Bergoglio, come suo fisiatra di fiducia.